Brasileiros curtem expectativa para oitavas de final em solo russo

Em Samara, torcedores preparam-se para o confronto da Seleção Brasileira diante do México

A expectativa é grande em cima do duelo entre Brasil e México, que acontece nesta segunda-feira (2) às 11h (horário de Brasília) em Samara. O vencedor da partida garante a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia e permanece na disputa pelo título.



As equipes já se enfrentaram quatro vezes no torneio Mundial, o último confronto foi um empate sem gols na última edição, em 2014, sediada no Brasil. Os brasileiros nunca tomaram um gol dos mexicanos.



A partida será apitada pelo árbitro italiano Gialuca Rocchi e o capitão da Seleção Brasileira será Thiago Silva, pela segunda vez na edição 2018 da Copa do Mundo.



O Destak registrou imagens do clima ao redor da Arena Samara, palco do grande duelo válido pelas oitavas de final.



O vencedor do confronto encara a Bélgica ou o Japão nas quartas de final da Copa do Mundo, na sexta-feira (6) às 15h (horário de Brasília) na Arena Kazan.