Aos 51 minutos do segundo tempo, o camisa 10 ampliou o placar para 2 a 0, matando a partida

Foi um jogo difícil para quem estava em campo e fora dele, nas arquibancadas. O grito de gol ficou preso na garganta de cada brasileiro que assistiu os 90 minutos mais difíceis desta sexta-feira (22), em São Petersburgo. O torcedor brasileiro não conseguia aceitar a dura realidade de mais um empate na Copa do Mundo da Rússia.



Aos 45 minutos do segundo tempo, Philippe Coutinho aproveitou o passe de Firmino e erro de Gabriel Jesus para chutar a bola para o fundo do gol e aliviar o povo brasileiro que acordou cedo para acompanhar a Seleção em campo disputando a segunda rodada da fase de grupos do torneio.



Com o relógio correndo, Neymar se encontrava numa pilha emocional sem tamanho após um pênalti anulado e finalizações erradas. Foi aos 51 minutos do segundo tempo que o camisa 10 aproveitou um passe do meia Douglas Costa para fazer uma nação inteira gritar seu nome.



O Destak registrou o momento da comemoração do gol do craque na torcida brasileira no Saint Petersburg Stadium, palco da partida entre Brasil e Costa Rica.