Brasil tem legião de naturalizados na Copa

Diego Costa Foto: Reprodução

Rodrigo Moreno Foto: Reprodução

Pepe Foto: Reprodução

Mario Fernandes Foto: Reprodução

Thiago Cionek Foto: Reprodução

Entre jogadores que estão em outro país já a um bom tempo e outros que não teriam chances de defender a camisa canarinha, cinco atletas brasileiros irão disputar a Copa do Mundo da Rússia por outras seleções. Confira:Rumo ao seu segundo Mundial defendendo a seleção espanhola, o atacante do Atletico de Madrid Diego Costa se naturalizou em outubro de 2013, após ter disputado dois amistosos com a camisa do Brasil. O processo foi possível já que nenhuma das partidas disputadas era oficial.Em 17 partidas disputadas pela Espanha, o brasileiro marcou sete gols, sendo um na Eurocopa de 2016, cinco nas Eliminatórias para a Copa de 2018 e um em amistoso contra a Argentina, em março deste ano.Diego Costa não é a única opção brasileira no ataque da Espanha. Nascido no Rio de Janeiro, Rodrigo Moreno foi cedo para o país ibérico e realizou toda a sua formação lá. Ganhou destaque jogando pelo Valencia, quando foi chamado pela primeira vez para compor a seleção espanhola, no fim de 2014.Juntando participações em partidas de categorias de base e da equipe principal, o brasileiro defendeu o time espanhol 20 vezes. Em suas cinco aparições na equipe de cima, Rodrigo marcou dois gols, sendo um em partida das Eliminatórias contra a Albânia e outro em amistoso contra a Alemanha, em março deste ano.Experiente zagueiro nascido em Maceió, Pepe defende a seleção portuguesa desde 2007 e vai disputar a sua terceira Copa do Mundo na Rússia. O defensor já atuou 94 vezes com a camisa de Portugal, marcando cinco gols.Nascido em São Caetano do Sul, Grande São Paulo, o lateral-direito Mário Fernandes será o representante brasileiro do anfitrião desta Copa do Mundo. Formado no Grêmio, o defensor joga na Rússia desde 2012, quando foi transferido para o CSKA Moscou, clube que defende até hoje.Mário chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2011, por Mano Menezes, mas recusou o convite alegando motivos pessoais. Depois da Copa de 2014, foi novamente chamado, desta vez por Dunga, e participou do grupo que disputou o Superclássico das Américas, contra a Argentina.Em 2016, o lateral se naturalizou russo. Já em 2017, passou a compor a seleção, após completar cinco anos jogando no país.O zagueiro Thiago Cionek, natural de Curitiba, se naturalizou polonês em 2011 e foi chamado pela seleção pela primeira vez ainda em 2014. Ao todo, o brasileiro jogou 17 jogos, participando também da disputa da Eurocopa de 2016.Além dos atletas nascidos no Brasil, outros seis jogadores que disputarão a Copa têm nacionalidade brasileira. São eles Thiago Alcântara (Espanha), Giovani dos Santos e Jonathan Dos Santos (México), Bruno Alves (Portugal) e Celso Borges (Costa Rica).