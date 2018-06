Brasileiro gasta 48 horas de trabalho para comprar camisa da Seleção; alemão, apenas 11

Levantamento da Cuponation comparou o salário mínimo de 25 países participantes da Copa da Rússia com os preços oficiais dos uniformes para os torcedores

O brasileiro precisa de trabalhar por 48 horas para comprar a camisa oficial da Seleção; o alemão, com apenas 11 horas de serviço, já consegue adquirir a peça.



A conclusão é parte de um levantamento feito pela plataforma de descontos Cuponation.



O estudo comparou o salário mínimo de 25 países participantes da Copa do Mundo da Rússia com os preços da camisa oficial de cada Seleção, apontando a quantidade média, em horas, de trabalho necessárias para a aquisição do produto.



No Brasil, o salário mínimo é de R$ 954; uma camisa oficial de jogo no site da Nike custa R$ 249,90.



Entre as 25 nações, o nigeriano é quem mais compromete o bolso para comprar o uniforme, que foi eleito o mais bonito deste Mundial: são necessárias 298 horas de trabalho (ou 12 dias). Seguido dos egípcios, que levam 201 horas e dos senagaleses, que gastam 171 horas para bancar o traje.



No ranking das seleções que menos precisam trabalhar para adquirir a camisa oficial, a Austráilia é líder, com apenas 7 horas.



França e Inglaterra vêm em seguida, com 9 horas de trabalho. Na Bélgica, são necessárias 10 horas para custear a camisa da seleção de seu país.



Apesar da compra, no geral, pesar menos no bolso dos europeus, a Rússia está na contramão e precisa de 77 horas, quase duas vezes mais que o Brasil, para torcer de uniforme.



Bolso do brasileiro

O estudo também calculou quanto o brasileiro precisa gastar para bancar uma cesta básica ou comprar um smartphone de nível intermédio.



No Brasil, são necessárias 68 horas de trabalho para pagar uma cesta dos produtos essenciais, como arroz e feijão. Já para um celular, de R$ 700, são precisas 123 horas.