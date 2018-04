Brasileiro está entre árbitros assistentes de vídeo na Copa

Wilton Sampaio foi escolhido como um dos 13 assistentes de vídeo para o Mundial; é a primeira vez que a tecnologia é usada no evento

O brasileiro Wilton Sampaio está entre os 13 árbitros que atuarão como assistentes de vídeo nas partidas da Copa do Mundo 2018. Esta é a primeira Copa que contará com o sistema de vídeo para auxiliar nas decisões em campo.



Sampaio foi selecionado pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) junto a outros juízes de futebol de nove países. Durante o evento, que ocorre de junho a julho na Rússia, os árbitros de vídeo auxiliam o árbitro principal, sempre que solicitado, revendo a jogada através de imagens.



No quadro dos árbitros principais, o representante brasileiro é Sandro Ricci. Já os bandeiras nacionais escolhidos são Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse.



Os outros assistentes de vídeo escolhidos foram Abdulrahman Al Jassim (do Catar), Bastian Dankert e Felix Zwayer (ambos da Alemanha), Danny Makkelie (Holanda), Artur Soares Dias e Bruno Tiago Martins Lopes (ambos de Portugal), Daniele Orsato, Paolo Valeri e Massimiliano Bolirrati (os três da Itália), Pawel Gil (Polônia), Mauro Vigliano (Argentina) e Gery Vargas (Bolívia).



Além dos selecionados, qualquer um dos 36 árbitros principais ou 63 auxiliares já escalados podem ser escolhidos para serem auxiliares de vídeo.