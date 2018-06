Brasil x Suíça: Acompanhe o tempo real da estreia da Seleção na Copa

Seleção Brasileira estreia no Mundial, em Rostov, às 15h deste domingo (17)

Chegou o tão esperado dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste domingo (17), às 15h, em Rostov, contra a Suíça, pelo Grupo E.



Como de praxe, Tite não faz mistério em relação à equipe que vai a campo. O comandante repete a equipe que venceu a Áustria no último domingo por 3 a 0, com Willian na ponta e Coutinho ocupando um faixa mais centralizada no meio de campo. Assim, o treinador demonstrar estar preocupado com a qualidade defensiva da equipe suíça.



"A Suíça, depois da Copa de 2014 mudou o estilo de jogar. É uma equipe mais equilibrada, mais ofensiva e que tem a força do jogo pelos lados. É uma equipe que defende bem com duas linhas e sai em velocidade para o ataque. Das equipes que a gente tem enfrentado, me parece ser a equipe mais forte que a gente vai enfrentar, com exceção da Alemanha. Há a possibilidade de uma mudança de estilo, com um trinco por dentro", afirmou Cléber Xavier, auxiliar técnico da Seleção Brasileira, em entrevista no último sábado.



Seguindo o rodízio implantado por Tite, o capitão neste domingo será o lateral-esquerdo Marcelo. O jogador falou sobre a responsabilidade de carregar a braçadeira na partida de estreia na Rússia.



"E eu me sinto na parte de contribuir com experiência por tudo que eu já vivi no futebol. Gosto porque eu estou representando meu país. Quando você é criança, você sempre sonha em vvestir a camisa da seleção brasileira. Hoje eu estou aqui representando meu país e sendo capitão", disse o camisa 12.



Acompanhe o tempo real de Brasil x Suíça:

