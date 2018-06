Brasil x Sérvia: Acompanhe o tempo real do jogo

As duas seleções se enfrentam na última rodada do Grupo E, decidindo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

Nesta quarta-feira (27), a Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, àsh 15h, em Moscou, pela última rodada do Grupo E, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.



Com quatro pontos conquistados, o Brasil é o líder do grupo, empatado em pontos com a Suíça, mas à frente pelo saldo de gols. Para o time canarinho, um empate é o suficiente para avançar à próxima fase. Já à Sérvia, só a vitória interessa, já que a equipe tem três pontos e está na terceira posição do grupo. Uma derrota pode significar a pior campanha da Seleção Brasileira em 52 anos, já que a última vez que o time verde e amarelo caiu na primeira fase foi em 1966.



Tite não faz mistério para o jogo. A escalação será a mesma dos últimos três jogos. Após duas atuações apagadas, havia a expectativa que Willian pudesse perder seu lugar no time titular, mas a lesão de Douglas Costa frustrou os planos do treinador de começar a partida com o camisa 7. Além do meia da Juventus, o lateral-direito Danilo também sequer viajou para Moscou e ficou em Sochi, fazendo trabalho de recuparação para sua lesão muscular no quadril. Com isso, o Brasil vai a campo com: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.



A Sérvia inspira preocupação com as jogadas aéreas. O time sérvio é o mais alto de toda a Copa do Mundo, com média de 1,86m de estatura. Além disso, a equipe europeia foi a que mais acertou cruzamentos nas duas primeiras rodadas do Mundial. Inclusive, no último domingo, o gol marcado pela Sérvia sobre a Suíça saiu de um cruzamento, que o atacante Mitrovic, de 1,89m, cabeceou para o fundo do gol. Outro motivo de preocupação é que cinco dos seis gols sofridos pela Seleção Brasileira sob o comando de Tite saíram de bolas alçadas na área.



