Brasil x México: Acompanhe o tempo real do jogo

Na manhã desta segunda-feira (2), às 11h, o Brasil enfrenta o México em Samara buscando uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.



Após deixar o jogo contra a Sérvia com dores nas costas, o lateral-esquerdo Marcelo fica no banco na partida de oitavas de final. Assim, Tite irá com os dois laterais que foram para o Mundial como reservas: Filipe Luís e Fagner, que mesmo com a recuperação de Danilo, ganhou a briga pela vaga do lado direito. O zagueiro Thiago Silva voltará a ser o capitão da Seleção. O jogador já havia vestido a braçadeira na segunda partida, diante da Costa Rica.



Do outro lado, o México chega como uma incógnita. Qual será a seleção mexicana que irá enfrentar o Brasil: a que venceu a Alemanha, sendo melhor que os atuais campeões mundiais, ou a que foi goleada por 3 a 0 para a Suécia na última partida da fase de grupos e dependeu da Coreia do Sul para se classificar? O treinador Juan Carlos Osorio prometeu os adversários com pelo menos cinco jogadores ofensivos e vai agredir o Brasil.



Brasileiros e mexicanos se enfrentaram quatro vezes em Copas do Mundo, com três vitorias verde e amarelas e um empate. O último confronto foi em 2014, quando as duas equipes ficaram no 0 a 0 graças a uma partida inspirada do goleiro Guillermo Ochoa. O camisa 1 promete ser uma pedra no caminho da equipe canarinho novamente. Com 17 defesas, Ochoa é o goleiro que mais fez defesas nesta Copa.



Outra coincidência marca o duelo. Desde 1994, Brasil e México foram as únicas equipes a chegar a todas as oitavas de final. Se a Seleção Brasileira passou para as quartas de final, os mexicanos tentam acabar com a "maldição das oitavas". A seleção tricolor não alcança as quartas de final desde 1986, tendo sido eliminado nas últimas seis oitavas.



