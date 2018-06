Brasil x Costa Rica: Acompanhe o tempo real do jogo

Seleções se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo

Na manhã desta sexta-feira (22), às 9h, Brasil e Costa Rica se enfrentam em São Petersburgo pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo.



Apesar de ter revelado que iria repetir a mesma escalação que atuou no amistoso contra a Croácia e na estreia do Mundial contra a Suíça, o técnico Tite irá fazer uma alteração na equipe. Depois de sentir dores no treino da última quinta, o lateral-direito Danilo teve uma lesão muscular no quadril e está fora da partida. Assim, Fagner será o titular da posição. Neymar, que não treinou segunda e saiu mancando do treino de terça por dores no tornozelo, participou normalmente das últimas atividades da equipe e está confirmado para enfrentar a Costa Rica.



Com essa única mudança, a Seleção Brasileira vai a campo com: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.



Após empatarem em 1 a 1 na estreia no último domingo, Brasil e Suíça dividem a vice-liderança do Grupo E, com um ponto. Por ter perdido a primeira partida para a Sérvia, a Costa Rica é a lanterna do grupo, sem nenhum ponto conquistado. Na próxima quarta-feira (27), a Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, enquanto os costarriquenhos encaram os suíços. Ambos os jogos serão às 15h.



Acompanhe o tempo real de Brasil x Costa Rica pela Copa do Mundo:

A Twitter List by destak