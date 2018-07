Brasil x Bélgica: acompanhe o tempo real do jogo

A partida desta sexta será a primeira grande prova de fogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Com o melhor ataque e o vice-artilheiro da competição, os belgas são a grande sensação do torneio. Além disso, os Diabos Vermelhos contam com jogadores de destaque em alguns dos maiores times do mundo, como Hazard no Chelsea, De Bruyne, no Manchester City, e o próprio Lukaku, no Manchester United.

Por outro lado, o Brasil vem embalado pelas suas três vitórias consecutivas, após estrear com empate contra a Suíça. Evoluindo jogo a jogo, Neymar é a grande esperança de gols do time canarinho. O camisa 10 foi decisivo contra o México nas oitavas, marcando o primeiro gol da partida e fazendo a jogada que terminou no segundo gol brasileiro.



Para a partida, o técnico Tite promoverá duas alterações. Casemiro, suspenso por ter levado o segundo cartão amarelo contra o México, dará lugar a Fernandinho no meio de campo. Na lateral-esquerda, Marcelo, que ficou de fora das oitavas de final por conta de dores nas costas, volta à equipe na vaga de Filipe Luís.



A partida marca também o duelo do melhor ataque contra a melhor defesa da competição. Enquanto a Bélgica marcou 12 gols na Copa do Mundo, o Brasil tem a meta menos vazada do torneio ao lado do Uruguai, com apenas um gol sofrido. Além disso, o goleiro Alisson só foi obrigado a trabalhar em três finalizações durante os quatro jogos da Seleção até o momento.