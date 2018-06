Brasil vence Sérvia; que venha o México!

Precisando do resultado, os europeus voltaram do vestiário propondo mais o jogo e buscando gol. A equipe assustava muito em cruzamentos na área brasileira, que acuada não conseguia sair para o jogo. Mitrovic teve duas boas chances, mas parou em Thiago Silva e Alisson. Quando a Sérvia era melhor na partida, o Brasil ampliou. Neymar cobrou escanteio forte no primeiro pau, Thiago Silva se antecipou à zaga e cabeceou para o fundo da rede de Stojkovic. O gol deu mais tranquilidade à Seleção, que melhorou na partida.



Com um pouco de susto, mas sem o desespero da segunda partida, a Seleção Brasileira venceu a Sérvia nesta quarta-feira (27) por 2 a 0 em Moscou, garantiu o primeiro lugar no Grupo E da Copa do Mundo e agora enfrenta o México nas oitavas de final.A partida começou muito tensa e com o Brasil voltando a forçar muito o jogo pelo lado esquerdo. Ainda com 10 minutos de jogo, a Tite perdeu seu lateral-esquerdo. Marcelo sofreu um espasmo na coluna em uma arrancada e precisou deixar o campo para a entrada de Filipe Luís. A substituição mudou um pouco a forma da Seleção jogar. Como o lateral do Atlético de Madrid gosta de jogar muito em diagonal, afunilando as jogadas pelo meio, Neymar foi obrigado a atuar mais aberto na saída de bola, fazendo a função que era de Marcelo.O camisa 10 esteve muito mais coletivo nesta terceira partida do que nas duas primeiras, prendendo menos a bola, fazendo mais passes e chamando menos as faltas. Enquanto isso, o gol do Brasil se desenhava. Aos 18 minutos, Philippe Coutinho tentou enfiada para infiltraçaõ de Paulinho nas costas da defesa sérvia, mas o goleiro Stojkovic chegou antes. Aos 35, o lance se repetiu. A dupla de zaga dobrou a marcação em Gabriel Jesus e deixou um espaço. Espaço este que Paulinho e partiu em disparada, na sua principal característica, para receber lançamento de Coutinho e, com a ponta do pé direito encobrir o goleiro sérvio.