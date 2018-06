Brasil vence Áustria em último amistoso antes da Copa

Neymar joga 82 minutos e faz um gol na vitória canarinho por 3 a 0

Na manhã deste domingo (10), a Seleção Brasileira venceu a Áustria em Viena por 3 a 0 no último amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Gabriel Jesus, Neymar e Philippe Coutinho marcaram os gols da vitória canarinho.



Apesar do placar elástico, o início do jogo foi complicado para o time brasileiro. Com a Áustria jogando com uma linha de cinco jogadores atrás e bem fechada, a Seleção não conseguia infiltrar com suas triangulações características. A saída foi chutar de fora da área. Aos sete minutos, Casemiro arriscou de meia distância, levando perigo ao gol austríaco.



Além de se defender bem, a equipe da casa apertava a saída de bola brasileira, causando alguns erros de passe na intermediária defensiva canarinho. Num desses lances, Arnautovic assustou em chute que passou por cima do gol de Alisson.



Aos 36 minutos, Marcelo tentou chute de muito longe, a bola desviou na zaga austríaca e sobrou para Gabriel Jesus, sozinho, dentro da área. O camisa 9 bateu com muita categoria, tirando do goleiro e fazendo 1 a 0.



O jogo esquentou na volta do intervalo. Uma sequência de faltas duras da Áustria causou alguns desentendimentos entre os jogadores dentro de campo. E o clima quente parece ter animado os jogadores brasileiros. Aos 17 minutos, Willian fez passe pelo alto para Neymar dentro da área. O camisa 10 deu lindo drible deixando o zagueiro no chão e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0.



Pouco depois, Philippe Coutinho tabelou com Firmino, invadiu a área e fechou o placar. O camisa 11 foi um dos destaques da partida, ditando o ritmo do jogo no meio de campo e organizando a maioria das ações ofensivas do time canarinho.



Ainda neste domingo, a Seleção Brasileira embarca para a Rússia para terminar sua fase de preparação, em Sochi. No próximo domingo (17), o Brasil estreia na Copa do Mundo, em Rostov, contra a Suíça.