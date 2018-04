Brasil vence a Colômbia e conquista Copa América

Com 100% de aproveitamento, a equipe comandada pelo técnico Vadão não deu chances às adversárias, faturou o troféu do torneio e garantiu presença nas Olimpíadas de 2020 e na Copa do Mundo 2019.



Partida



Após a vitória do Chile diante da Argentina na abertura da rodada, o Brasil entrou em campo com o título assegurado. Aos 29 minutos, as colombianas não conseguiram impedir o gol brasileiro. Após cobrança de falta levantada na área, Mônica fez de cabeça, 1 a 0.



A Colômbia tentou responder em chute de longa distância, aos 35, mas a bola ficou no travessão. No último lance do primeiro tempo, Formiga marcou o segundo gol.



Valorizando a posse de bola, o Brasil evitou qualquer tipo de reação das adversárias. Aos 26 minutos do segundo tempo, Mônica repetiu a dose e fechou o marcador para o Brasil.

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino conquistou o heptacampeonato da Copa América neste domingo (22). Com o título garantido antes mesmo da bola rolar, o Brasil fechou a campanha ao superar a Colômbia por 3 a 0 no Estádio La Portada, em La Serena, no Chile.Dois dos gols brasileiros foram marcados por Mônica e outro por Formiga.