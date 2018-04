Brasil vence 1º duelo com a Colômbia

Thiago Monteiro passou fácil por Santiago Giraldo, com vitória por 2 sets a 0

Em busca de vaga à repescagem do Grupo Mundial da Copa da Davis, o Brasil iniciou confronto com a Colômbia nesta sexta-feira (6). No primeiro jogo, Thiago Monteiro, 2º melhor tenista do país, não teve dificuldades para derrotar Santiago Giraldo, que já foi Top 30, por 2 sets a 0, por 6/1 e 6/2.



"Esperava um jogo bem duro e estava bem concentrado. O Giraldo não estava em um de seus melhores dias, então aproveitei para dar a vitória para o Brasil. Ele estava um pouco sem ritmo", disse Monteiro ao Sportv.



Ainda nesta sexta-feira (6), os dois países fazem o segundo confronto. Guilherme Clezar (234º do mundo) enfrenta Daniel Galan (257º). O Brasil pode fazer 2 a 0 e abrir boa vantagem no confronto.



No sábado (7), a disputa continua com as duplas e também com as simples. Os colombianos Juan Cabal/Robert Farah encaram os brasileiros Marcelo Demoliner/Marcelo Melo. Depois Thiago Monteiro pega Daniel Galan. A última partida será entre Guilherme Clezar e Santiago Giraldo.