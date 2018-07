Brasil tem prova de fogo contra seleção sensação da Copa

Com melhor ataque do Mundial, Bélgica é o primeiro grande desafio da Seleção Brasileira e Tite vê pressão crescer sobre jogadores

Depois de passar em primeiro lugar em seu grupo e vencer o México com autoridade nas oitavas de final, a Seleção Brasileira tem sua primeira prova de fogo hoje, às 15h, em Kazan. A Bélgica, adversária das quartas de final é a grande sensação da Copa do Mundo. Quem passar enfrenta o vencedor de França e Uruguai na semifinal da próxima terça-feira.



À medida que as fases vão avançando, os desafios ficam cada vez mais difíceis para Tite e seus comandados. A adversária desta vez tem jogadores que são destaque nos principais times da Europa e, para isso, o Brasil precisa entrar ligado para não ser surpreendido.



"Nós estamos acostumados e temos a responsabilidade de jogar em alto nível. Sabemos das dificuldades do jogo. A Bélgica nos exige mais concentração e mais da nossa parte técnica, porque é um adversário muito forte e a gente vai entrar atento, sabendo que temos que fazer o melhor para vencer um jogo desse", frisou o capitão Miranda.



E conforme os adversários vão ficando mais fortes, a pressão sobre os jogadores também aumenta. Para ter uma equipe mentalmente forte, como ele próprio gosta de falar, Tite foi à procura de conselhos do técnico mais vencedor da Copa Libertadores.



"Carlos Bianchi colocou para mim que uma das grandes virtudes de uma equipe é ser mentalmente forte e ter uma capacidade equilibrada. Aquilo ali ficou marcado. Nem euforia e nem um medo de perder. O maio desafio de um Mundial é a capacidade mental. As pressões são extraordinárias", revelou o treinador da Seleção Brasileira.



Para o duelo em Kazan, Tite fará duas mudanças em relação à equipe que começou atuando contra o México. Casemiro, suspenso, dá lugar a Fernandinho. Na lateral, Marcelo, recuperado de dores das costas que o tiraram do último jogo, volta na vaga de Filipe Luís. O técnico explicou o porquê da opção pelo camisa 12, apesar das boas atuações do lateral do Atlético de Madri.



"Eu conversei com o Marcelo e o Filipe Luís. Marcelo saiu por um problema clínico, não voltou no segundo jogo por um problema físico. Filipe Luís jogou muito os dois jogos. Por critério volta o Marcelo", disse Tite.



Defesa x Ataque



O duelo das quartas também coloca frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa do Mundial. Para parar o time que tem 12 gols e o vice-artilheiro da competição, a defesa brasileira precisará manter o nível de atuação que a fez sofrer apenas um gols nas quatro partidas disputadas até agora. Para isso, Miranda conta com seu entrosamento com Thiago Silva.



"É um jogador de alto nível, grande defensor e a gente já atua na seleção juntos há mais de dez anos. Tivemos as primeiras convocações juntos em 2007. Não tem muito o que falar, a gente demonstra jogando. Atualmente ele está fazendo uam extraordinária Copa", analisou o camisa 3.