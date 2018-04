Brasil se classifica para fase final da Copa América

Resultado de 4 a 0 contra a Venezuela garantiu a vaga antecipada para a fase final da competição

A seleção brasileira feminina de futebol se classificou, na noite desta quarta-feira (11), para a fase final da Copa América 2018, que é realizada no Chile.



No jogo que garantiu a vaga, o Brasil goleou a Venezuela por 4 a 0, no estádio Sánchez Rumoroso, na cidade de Coquimbo. Dois dos gols foram marcados por Bia Zaneratto, um pela Mônica e outro por Marta.



O resultado permitiu a classificação antecipada para a fase final da competição. O seleção brasileira lidera o Grupo B e volta a jogar na Copa nesta sexta-feira (13) contra a Bolívia, pela última partida na fase de grupos.



A equipe comandada pelo técnico Vadão tem três vitórias em três jogos e soma nove pontos e 14 gols na competição.



A vencedora da Copa América e a vice se classificam diretamente para a Copa do Mundo da França em 2019.