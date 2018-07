Brasil passa sufoco no começo, mas vence México e vai às quartas

A Seleção Brasileira voltou em ritmo muito maior no segundo tempo. Coutinho arriscou bom chute, defendido por Ochoa. Mas aos seis minutos, o goleiro nada pôde fazer. Neymar carregou a bola da esquerda para o meio, deixou de calcanhar para Willian. O camisa 19 deu drible na entrada da área e bateu cruzado. A bola passou por Ochoa, por Gabriel Jesus e Neymar chegou, de carrinho, para empurrar para o fundo da rede.



O gol fez bem à equipe brasileira, que passou a controlar muito mais o jogo, contando com o crescimento de Willian na partida. Com sete dribles, sendo cinco só na etapa final, o ponta direita foi o jogador brasileiro com mais dribles na partida. Em boa ultrapassagem de Fagner, o lateral foi à linha de fundo, cruzou para trás e Paulinho chegou batendo para nova defesa de Ochoa. Pouco depois, Willian obrigou Ochoa a fazer nova boa defesa.



Aos 14 minutos, o técnico Tite teve uma notícia ruim. O volante Casemiro levou cartão amarelo após fazer falta no meio de campo e está fora das quartas de final. Com Layún caçando Neymar em campo, o clima da partida esquentou. O camisa 7 mexicano deu um pisão no tornozelo do atacante brasileiro, que ficou se contorcendo de dor fora de campo.



Aos 43, Fernandinho roubou bola no meio, lançou Neymar pela esquerda. O camisa 10 tocou de biquinho na saída de Ochoa e Firmino completou para fechar o caixão mexicano.



O Brasil espera a definição do adversário das quartas de final, na próxima sexta-feira, às 15h, em Kazan, que sai do jogo da tarde desta segunda-feira, entre Bélgica e Japão.

