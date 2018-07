Brasil joga com camisa amarela, nesta sexta

Bélgica também jogará com o seu uniforme principal, com a camisa, o calção e o meião vermelhos

A CBF confirmou que a Seleção Brasileira vai entrar em campo, nesta sexta-feira, com o seu tradicional uniforme para enfrentar a Bélgica, às 15h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo, na Arena Kazan. A equipe vai atuar com a sua camisa amarela, o calção azul e os meiões na cor branca pela quarta vez no campeonato.



As outras três vezes que usou essa camisa no torneio foram no empate por 1 a 1 com a Suíça, e nas vitórias por 2 a 0 sobre a Sérvia, em Moscou, e o México, em Samara. Apenas no triunfo sobre a Costa Rica, também por 2 a 0, a Seleção mudou o uniforme, atuando toda de azul em São Petersburgo.



O goleiro Alisson também vai usar a sua vestimenta mais tradicional nesta Copa do Mundo. Após disputar os três primeiros jogos de verde, o goleiro usou um uniforme todo preto contra o México. Mas voltará ao verde na sexta-feira. O árbitro sérvio Milorad Masic trabalhará com um uniforme turquesa.



A Fifa, que é a responsável por definir as combinações de uniformes de todas as equipes na Copa do Mundo, incluindo as vestimentas dos goleiros, da arbitragem, dos gandulas e até para o aquecimento dos atletas, destacou que a Bélgica também jogará com o seu uniforme principal, com a camisa, o calção e o meião vermelhos.