Brasil ganha de 3 sets a 0 do Japão

Essa é a quarta vitória da equipe de Renan Dal Zotto na Liga das Nações

O Brasil venceu o Japão em Goiás neste sábado (2) de 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/19 e 25/20. Essa é a quarta vitória da equipe de Renan Dal Zotto na Liga das Nações.



O melhor jogador da partida foi o oposto Wallace, que fez um total de com 15 acertos, sendo 10 de ataque, dois de bloqueio e três de saque.



Na sexta-feira (1) a equipe venceu a Coreia do Sul também por 3 sets a 0 e o próximo jogo da seleção brasileira será neste domingo (3), às 11h40 novamente na Goiânia Arena, contra os Estados Unidos.