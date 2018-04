Brasil estreia nesta quinta-feira (5) contra a Argentina

Equipe comandada por Vadão começa a disputa em busca do heptacampeonato

A Seleção Brasileira feminina de futebol estreia nesta quinta-feira (5), às 19h, na Copa América, em clássico contra a Argentina. A edição de 2018, que acontece no Chile, é a oitava da história da competição, que já teve o Brasil como vencedor seis vezes, além de um título argentino.



Atual bicampeã do torneio, a equipe brasileira tem na Copa América a possibilidade de garantir uma vaga no Mundial e no Pan-americano, de 2019, e na Olimpíadas de Tóquio, em 2020.



No grupo B do torneio, o time comandado por Vadão ainda terá pela frente, na fase de grupos, Equador, no próximo dia 7, Venezuela, no próximo dia 11 e Bolívia, no próximo dia 13.