Brasil está classificado à Copa do Mundo da França

Confira a classificação:



Brasil – 6 pontos e 5 de saldo



Argentina – 3 pontos e -1 de saldo



Chile – 1 ponto e -2 de saldo



Colômbia – 1 ponto e -2 de saldo

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol está classificada para a Copa do Mundo da França em 2019. Com duas vitórias nas quartas de final da Copa América do Chile, a equipe chegou a seis pontos e garantiu a primeira vaga sul-americana na competição – duas seleções se classificam diretamente ao Mundial, enquanto a terceira colocada disputará a repescagem com a Concacaf.A vaga foi garantida após o grupo vencer por 3 x 0 a Argentina na sua segunda partida da fase final da Copa América de futebol feminino, na noite desta quinta-feira (19) no Estádio La Portada, em La Serena, no Chile. Os gols foram marcados por Cristiane, Thaisa e Debinha.Agora, o Brasil depende apenas de um empate contra a Colômbia, no domingo (22), às 19h, para conquistar o heptacampeonato da competição.