Brasil e México são os únicos com vagas em todos mata-matas desde 1994

Mexicanos, porém, não conseguem superar 'maldição das oitavas'

Com a eliminação da Alemanha na fase de grupos, México e Brasil serão as duas únicas seleções a estarem em todas as oitavas de final desde 1994.



Curiosamente, as duas equipes se enfrentam em Samara, na próxima segunda (2), às 11h. Outro detalhe é que a Seleção Brasileira conseguiu a classificação para as quartas de final em todas as sete ocasiões, enquanto os mexicanos foram eliminados na fase em todas as edições.



Os maiores carrascos dos norte-americanos foram os argentinos, que tiraram a equipe tricolor em 2006 e 2010. Na última Copa do Mundo, a eliminação foi ainda mais sofrida. O México vencia a Holanda por 1 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo, quando Sneijder empatou a partida. Nos acréscimos, o capitão Rafa Márquez fez pênalti em Robben, que Huntelaar converteu, colocando os europeus nas quartas de final.



Alemanha, em 2018, e Argentina, em 2002, ficaram de fora apenas uma vez, e Holanda, Espanha e Inglaterra não foram às oitavas duas vezes nos últimos sete anos.



Retrospecto



Brasil e México se encontraram outras quatro vezes em Mundiais., todas elas na primeira fase. Foram três vitórias brasileiras, em 1950, 1954 e 1962, e um empate, na última Copa do Mundo, quando as duas seleções ficaram no 0 a 0 no Castelão, em partida destacada do goleiro Ochoa.