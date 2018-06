Brasil é a 3ª seleção mais popular no Twitter

Além disso, a plataforma elaborou listas com base no número de seguidores dos jogadores mais populares, de acordo com as posições nas quais costumam atuar. O atacante Neymar, com 39,8 mil seguidores, é o único brasileiro que figura no time dos sonhos da atualidade.



Na Seleção Brasileira atual, além de Neymar, o lateral-esquerdo Marcelo (10,4 mil seguidores) e o meio-campista Willian (3,13 mil seguidores) são os jogadores mais populares no Twitter.

Entre as seleções que disputarão a Copa do Mundo do Rússia, o Brasil está na 3ª posição entre as mais populares, com 4,27 mil seguidores. O líder é o México com 5,77 mil fãs, seguido por Colômbia com 4,5 mil.