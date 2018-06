Seleção abre o placar com Coutinho, mas vê domínio suíço e estreia com 1 a 1 na Copa do Mundo

O Brasil estreou a Copa do Mundo empatando em 1 a 1 com a Suíça, em Rostov, neste domingo (17). O time canarinho até começou bem, mas caiu de rendimento após abrir o placar e cedeu o empate na etapa final.



A Seleção Brasileira começou dominando o jogo. Logo aos 11 minutos, teve a primeira chance de abrir o placar. Neymar cruzou da esquerda, Schär furou e Paulinho, dentro da pequena área, finalizou. O goleiro Sommer conseguiu tirar com a ponta do dedo, mas o árbitro deu apenas tiro de meta.



Aos 19 minutos, o time canarinho transformou a superioridade em gol. Após cruzamento, a zaga suíça afastou parcialmente e Philippe Coutinho bateu de fora da área, com curva, para fazer 1 a 0 para o Brasil. Gabriel Jesus ainda teve chance de ampliar, após cobrança de escanteio de Neymar, mas cabeceou muito mal. Pouco a pouco, os comandados de Tite começaram a dar campo para a Suíça, que começava a chegar com mais perigo.



Na segunda etapa, os suíços ampliaram o domínio e chegaram ao empate. Após escanteio, Zuber subiu sozinho e cabeceou para deixar tudo igual. Os jogadores brasileiros ficaram reclamando que o camisa 14 da Suíça teria empurrado o zagueiro Miranda antes de cabecear a bola.



Tite colocou Fernandinho, Renato Augusto e Firmino para tentar melhorar o jogo da Seleção. Nos minutos finais, na base do abafa, a Seleção obrigou Sommer a fazer duas boas defesas, em duas cabeçadas de Neymar. Miranda ainda finalizou com perigo para fora.



Na próxima sexta, o Brasil enfrenta a Costa Rica, às 9h, enquanto a Suíça encara a líder Sériva, às 15h.