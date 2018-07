Botafogo volta a vencer após duas derrotas

Time alvinegro era vaiado até o gol da vitória, marcado por Marcinho

Com vaias da torcida até o placar ser aberto, o Botafogo venceu a Chapecoense na noite desta quinta-feira (26) no estádio Nilton Santos por 1 a 0 e afastou a fase ruim após duas derrotas seguidas. Com o resultado, o alvinegro pulou para a 10ª colocação, com 20 pontos conquistados.



Para evitar os avanços pelos lados do campo, Marcos Paquetá reforçou a marcação do lado esquerdo, escalando o lateral Gilson na ponta esquerda, para ajudar Moisés na dobra na marcação. Jogando em casa, o alvinegro até começou melhor. Aos 16 minutos, Matheus Fernandes bateu da entrada da área muito perto do gol de Jandrei.



As duas equipes tinham dificuldades para criar. Na Chape, Canteros ficava sobrecarregado na saída de bola e na organização do time verde. Pelo lado do Botafogo, Leo Valencia até que tentava, mas errava a maioria dos lances. Com a partida morna e sem boas jogadas dos dois lados, a torcida do Botafogo começou a vaiar a equipe, que vinha de duas derrotas consecutivas.



Quando os times voltaram para o segundo tempo, a irritação dos alvinegros persistia. E aumentou aos sete minutos, quando Igor Rabello errou uma saída de bola e obrigou Saulo a fazer boa intervenção com os pés. Ainda sob vaias, a equipe da casa, finalmente abriu o placar. E o gol veio da principal alternativa ofensiva do Botafogo. Os mandantes cruzaram 27 bolas para a área da Chape. Numa delas, aos nove minutos da etapa final, Kieza ajeitou e Marcinho acertou uma bomba com o pé esquerdo, sem chance de defesa para Jandrei.



O jogo seguiu o marasmo habitual depois do gol. Já no final da partida, Kieza puxou bom contra-ataque pela esquerda e cruzou para Moisés completar para o fundo da rede. O gol, no entanto, foi anulado porque o árbitro pegou uma falta do lateral-esquerdo fora do lance, antes de entrar na área.



No próximo domingo, o Botafogo vai a Porto Alegre para enfrentar o Inter no Beira-Rio pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a Chape recebe o Grêmio na Arena Condá.