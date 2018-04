Botafogo vence Grêmio por 2 a 1

Já na terceira rodada do Brasileirão, o Botafogo acumula dois empates e uma vitória.

O Botafogo e o Grêmio se enfrentaram neste sábado (28) pela terceira rodada do Brasileiro no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.O responsável por abrir o placar foi o atacante Brenner, que fez o primeiro gol do jogo no fim do primeiro tempo. Poucos minutos depois, o volante Michel, do Grêmio, empatou a partida. O gol de desempate veio nos acréscimos do segundo tempo, com Gilson.