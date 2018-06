Botafogo vence o Vasco por 2 a 1

Com o resultado, o time de General Severiano se afasta da zona de rebaixamento

O Botafogo venceu o Vasco da Gama por 2 a 1 neste sábado (2). Os times se enfrentaram na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário. Com o resultado, o Alvinegro se afastou da zona de rebaixamento.



O placar avançou rápido com o primeiro gol do Botafogo já aos 4 minutos do primeiro tempo. Com assistência de Jean, Kieza colocou a bola na rede com pé direito.



A primeira chance do Vasco veio logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Yago Pukachu chutou fora da área.



O Botafogo precisou substituir Marcos Vinícius ainda no início da partida após lesão. Rodrigo Pimpão entrou no campo. Em menos de 10 minutos no jogo, ele levou cartão amarelo por uma entrada perigosa.



O segundo gol do Botafogo veio aos 35 minutos. Igor Rabello marcou de cabeça do meio da área. A bola chegou por Leonardo Valencia, em um cruzamento de bola parada após falta cometida por Fabrício.



Segundo tempo

O Vasco entrou em campo substituindo Fabrício por Ramon. O time entrou pressionando já nos primeiros lances. Aos 7 minutos do segundo tempo, Andrey arriscou fora da área e acertou o gol. A assistência foi de Yago Pukachu.



O Botafogo fez a segunda substituição por lesão aos 17 minutos do segundo tempo. Marcelo Machado entrou no lugar de Jean. O jogador teve a chance de empatar minutos depois. Bateu com o pé direito, de longe, a bola passou perto do travessão, mas ficou por cima da rede.