Botafogo vence o Atlético-PR por 2 a 0 no Nilton Santos

Com gol de mão de Igor Rabello, alvinegro vence e chega a quatro jogos sem derrota

Em jogo aberto de 42 finalizações, o Botafogo venceu o Atlético-PR por 2 a 0 no estádio Nilton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Como de praxe nos jogos do rubro-negro, o Atlético dominou a posse de bola, com 63%. Porém, a equipe de Fernando Diniz não foi tão efetiva assim nas finalizações. Foram apenas três delas no alvo, contra oito dos alvinegro.





Aos 30 minutos, José Ivaldo colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Rodigo Lindoso cobrou com categoria, deslocando Santos, e fez o primeiro gol do jogo. Na segunda etapa, nova mão. Após cruzamento na área, Igor Rabello completou a bola para o gol com a mão. Desta vez o árbitro não deu nada e validou o segundo gol botafoguense.



Com a vitória, o alvinegro chegou aos 17 pontos e foi ao décimo lugar do Brasileirão. Já o Atlético amargou a quarta derrota seguida e é o vice-lanterna da competição, com apenas nove pontos.