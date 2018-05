Botafogo perde para o América-MG fora de casa

Juninho marcou aos 32 do segundo tempo e fez alvinegro sair derrotado por 1 a 0 no Independência

O Botafogo perdeu para o América-MG por 1 a 0, na tarde deste domingo (20), na casa do adversário, o estádio Independência, em Belo Horizonte. Com o resultado, o alvinegro caiu três posições e ocupa, temporariamente, a 9ª posição, com os mesmos oito pontos. Já os donos da casa chegaram aos 10 pontos e subiram cinco posições, ocupando agora o 5º lugar.



O jogo começou melhor para os donos da casa, que fazia cruzamentos e tabelas próximos à grande área, principalmente com Norberto. Em um dos lances, aos 9, Serginho mandou por cima do gol, após receber de Giovanni. Em outro, aos 14, Messias recebeu de Leandro Donizete e dividiu com Jefferson, mas o juiz deu impedimento.



Já pelo lado do Botafogo, Luiz Fernando tentava chegar mais ao ataque. A melhor chance do alvinegro no primeiro tempo foi aos 34 minutos, em uma jogada individual que começou pela direita, de novo com Luiz Fernando. Ele cruzou rasteiro para Brenner, que finalizou na pequena área, em cima do goleiro João Ricardo, que defendeu. No rebote, a bola ainda sobrou para Renatinho chutar, na altura da marca do pênalti, mas Messias tirou.



Serginho, em contra-ataque aos 39, também teve uma chance para o América-MG, que ainda chegou perto do gol aos 45, em jogada de Giovanni na esquerda, mas Aderlan furou e, na sequência, Norberto cruzou, mas não havia ninguém para aproveitar. No lado alvinegro, Marcinho tentou finalizar e errou, após sobra de bola em rebote, já nos acréscimos, aos 46.



No segundo tempo, o Botafogo colocou Kieza e Aguirre nos lugares de Brenner e Renatinho, respectivamente, e melhorou. Luiz Fernando continuava bem na partida, tentando jogadas. Aos 23, ele finalizou de cabeça, mas a bola foi para fora.



No melhor momento do alvinegro no jogo, quem marcou foi o América-MG, aos 33 minutos. Em uma jogada que começou pela esquerda com Luan, Rafael Moura se livrou de três na marcação e tocou para Juninho, que mandou no canto esquerdo de Jefferson e abriu o placar.



O América-MG se fechou e, apesar de o Botafogo ter mais a bola no ataque, não conseguia finalizar. Rodrigo Lindoso ainda tentou um chute de fora da área, aos 40, mas a bola foi para fora. Aos 46, Rafael Moura puxou contra-ataque e tentou mandar de cobertura, mas errou.