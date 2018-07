Botafogo joga mal e perde para o Internacional

Alvinegro não conseguiu criar boas chances e viu William Pottker (2) e Leandro Damião marcarem, em partida que terminou 3 a 0, no Beira Rio

Sem criar boas chances, o Botafogo jogou mal contra o Internacional e perdeu por 3 a 0, na tarde deste domingo (29), fora de casa, no estádio Beira Rio, no Sul do país, em partida válida pela 16ª rodada do no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o alvinegro seguiu com os mesmos 20 pontos, em 10º lugar na tabela, e se distanciou do pelotão de cima – em 6º, neste momento, está o Grêmio, com 26 pontos. Já o Internacional, com a vitória, chegou a 29 pontos e entrou no G4 – agora, ocupa provisoriamente a terceira posição.



Logo aos 6 minutos, o Botafogo chegou com Aguirre, sozinho e de cabeça, após escanteio. A bola passou perto e assustou o Inter. Aos 10, foi a vez dos donos da casa colocarem pressão, quando Pottker recebeu na área e conseguiu chutar, mas a bola estourou na trave. Na sequência, o alvinegro tirou para a linha de fundo. Emerson Santos também quase abriu o placar, aos 15, assim como Nico López, aos 26, após belo passe de Patrick para Damião.



O Inter chegava com mais perigo, tanto que, aos 27, abriu o placar. William Pottker, pela esquerda, recebeu cruzamento de Fabiano e conseguiu chutar de primeira, acertando o gol de Saulo. O segundo gol dos donos da casa, aos 44, também marcado por Pottker, foi quase um replay do primeiro. Desta vez, o cruzamento foi de Nico López. O camisa 99 chegou de novo pela esquerda, ainda mais livre do que no primeiro gol, e chegou a ter tempo de dominar antes de chutar de canhota e marcar: 2 a 0.



O Botafogo jogava mal, tinha dificuldade para criar jogadas, e não conseguiu evitar o terceiro gol do Internacional, que saiu aos 12 do segundo tempo, com Leandro Damião. A jogada teve início com um toque com categoria, de calcanhar, de Patrick para Nico López na área. Ele viu Damião livre e cruzou rasteiro para o atacante concluir.



Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o também alvinegro Santos, no sábado (4/8), às 16h, em casa, no estádio Nilton Santos. Já o Internacional viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, no estádio Independência, na segunda (6/8), às 20h.