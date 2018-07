Botafogo já está no Paraguai para a Copa Sul-Americana

Vamos de treino! Botafogo realiza atividade no hotel no Paraguai, visando jogo da Sul-Americana! #VamosFogão pic.twitter.com/jAvTHHaYXj — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 31, 2018

O clube deveria ter chegado a Assunção no início da tarde e treinaria no campo da Conmebol (Confederação Sul-americana de Futebol). Porém, o atraso no voo de São Paulo para o local da partida desta quarta fez com que os alvinegros chegassem somente no começo da noite. Assim, a equipe fez um treino físico na academia do hotel.Em relação ao grupo que esteve na derrota para o Internacional por 3 a 0 no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá três mudanças. Moisés, com dores na perna, Aguirre, cumprindo suspensão de quando ainda defendia o Nacional (URU), e Bochecha, por opção técnica, foram trocados por três atletas que haviam ficado no Rio de Janeiro e não foram para Porto Alegre no final de semana: Pimpão e Lindoso, suspensos no Brasileiro, e Kieza, poupado do confronto no Beira-Rio por conta de um desgaste muscular.