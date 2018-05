Botafogo empata e se classifica para segunda fase

O jogo poderia ter tido mais gols, se não fosse a falta de pontaria dos atacantes das duas equipes. O chileno Jeraldino, recebeu na pequena área, com o goleiro Jefferson já batido no lance, e chutou por cima do gol. Pelo lado botafoguense, Kieza puxou contra-ataque e correu meio campo com a bola dominada. Quando entrou na área e ficou cara a cara com o goleiro, tocou para ninguém. O castigo veio aos 40, em chute de longe de Cabrera no meio do gol, que Jefferson aceitou. Rodrigo Pimpão ainda teve outra boa oportunidade cara a cara, mas chutou por cima.



O sorteio dos confrontos da segunda fase será realizado no dia 4 de junho.

O Botafogo jogou para o gasto e empatou com o Audax Italiano em 1 a 1 no estádio Nilton Santos na noite desta quarta-feira (9) e se classificou para a segunda fase da Copa Sul-Americana.Mesmo precisando do resultado, a equipe chilena se postava atrás da linha da bola, esperando para se aproveitar de algum erro do Botafogo. E foi justamente o Audax que teve a primeira grande chance. Carrasco cobrou falta lateral, a bola cruzou a área inteira do Botafogo e saiu raspando a trave de Jefferson. Os visitantes voltaram a assutar quando Cabrera caiu na área e o árbitro não marcou pênalti.O segundo tempo começou sem fortes emoções. Com o alvinegro procurando não se expor muito e o Audax sem muita qualidade para agredir os donos da casa. Até que aos 13 minutos, Matheus Fernandes acertou belo chute de fora da área e abriu o placar. Pouco depois, Kieza fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Brenner, que desviou para o gol e a bola explodiu na travede Peric.