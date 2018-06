Botafogo empata com lanterna Ceará no Nilton Santos

A equipe cearense chegou uma única vez com perigo no primeiro tempo. Jefferson fez boa defesa em cobrança forte de falta de Pio e Arthur até chegou a marcar, mas havia impedimento no lance.



A segunda etapa foi menos movimentada. O Ceará teve as duas chances de maior perigo, ambas com Pio. Na primeira, ele bateu à esquerda do gol e, já nos acréscimo, obrigou Jefferson a fazer bela defesa.



O momento de maior apreensão foi quando o zagueiro Yago, que havia entrado no lugar de Joel Carli, se chocou com o goleiro Everson no ataque e bateu a cabeça ao cair no chão. O médico do Botafogo entrou em campo e o jogador, visivelmente atordoado, se recusava a sair. O impasse demorou cerca de dez minutos, até que o técnico Alberto Valentim pediu para Yago entrar na ambulância e o camisa 14 atendeu à súplica do comandante, deixando o time da casa com um a menos nos minutos finais.



Com o empate, o Botafogo foi a 13 pontos e ocupa a 12ª posição. No próximo domingo, o alvinegro vai a Salvador enfrentar o Bahia na Fonte Nova.

