Botafogo e Vitória empatam no Nilton Santos

Em partida de poucas oportundiades, times ficam no 1 a 1 no Rio de Janeiro

Numa tarde pouco insipirada de rubro-negros e alvinegros, Botafogo e Vitória ficaram no 1 a 1 no estádio Nilton Santos neste domingo (27) pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.



O duelo no Rio de Janeiro teve apenas quatro finalizações, três do lado carioca e apenas uma do pelo lado baiano. E foi justo na primeira finalização no alvo que saiu o primeiro gol da partida. Jefferson saiu jogando errado, Neílton invadiu a área e tocou para Denílson, que de carrinho, completou para o fundo das redes. Pouco depois, o camisa 1 alvinegro se recuperou. Em vez de sair jogando, Jefferson preferiu a ligação direta. A bola viajou praticamente de área a área. Kieza ganhou na corrida da zaga rubro-negra e bateu na saída de Elias para empatar a partida.



Na segunda etapa, Alberto Valentim tentou lançar seu time mais à frente, tirando o volante Gustavo Bochecha e colocando o atacante Rodrigo Aguirre, mas a mudança pouco alterou o panorama da partida. No único lance de mais perigo do segundo tempo, o uruguaio finalizou de longe e Elias fez defesa segura.



Com o resultado, o Botafogo foi a nove pontos, caiu uma posição, ficando em 12º. Já o Vitória, com oito pontos, se manteve em 14º. Na quarta-feira, os baianos recebem o Inter no Barradão, enquanto os cariocas vão ao Morumbi enfrentar o São Paulo.