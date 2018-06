Botafogo e Bahia empatam por 3 a 3

O Bahia, então, tentou pressionar pelo empate. Aos 28, chegou com perigo com Élber, que bateu de joelho na finalização e Jefferson fez ótima defesa. Aos 39, de novo Élber chegou bem no ataque, mas Jefferson tirou. No rebote, Régis mandou uma bomba que bateu na zaga e saiu. Já aos 45, Zé Rafael chutou de fora da área e de novo Jefferson ajudou o Botafogo.



Mas o gol de empate sairia ainda no primeiro tempo, quando o árbitro marcou pênalti de Aguirre em Lucas Fonseca, derrubado na área. O jogador do Botafogo recebeu o cartão vermelho direito e foi expulso. Régis foi para a cobrança e chutou forte, no canto esquerdo de Jefferson, igualando o marcador, já aos 48.



Na volta do intervalo, o Botafogo foi rápido e preciso para conseguir voltar a ficar na frente do placar, já aos 5 minutos, quando Rodrigo Lindoso fez cruzamento pela direita para Kieza, livre de cabeça, marcar o segundo gol do alvinegro na partida.



Aos 27, o zaga alvinegra errou na saída de bola e deu a oportunidade para Élber roubar o lance e avançar pela direita. Com a marcação desorganizada, o atacante cruzou rasteiro para trás, para a chegada de Vinícius, que chutou forte e empatou de novo.



Mesmo com um a menos, o Botafogo conseguiu reverter o placar de novo, em um lance de bola parada: Léo Valencia cobrou falta no ângulo esquerdo do gol de Douglas, que não foi capaz de alcançar. Mas o terceiro e definitivo empate do jogo saiu já nos acréscimos, aos 48 minutos, quando Nino Paraíba cruzou para Allione, que subiu no meio da zaga para deixar tudo igual de novo, em um jogo de reviravoltas e seis gols.

Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Botafogo levou o empate contra o Bahia por 3 a 3, já no último lance da partida, na tarde deste domingo (10), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o alvinegro somou 14 pontos e ocupa, neste momento, a 12ª posição na tabela. Já o Bahia, com apenas nove pontos, segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar.A equipe visitante saiu melhor e marcou o primeiro do jogo, aos 11 minutos do primeiro tempo, com o atacante Kieza, que só completou para o gol, após receber de Rodrigo Lindoso. O volante aproveitou sozinho um rebote, após o zagueiro Tiago não conseguir tirar direito um cruzamento de Marcinho. O camisa 9, que já atuou pelo Bahia, não comemorou seu gol.