Botafogo e Palmeiras empatam no Nilton Santos

Clube paulista sai na frente, mas recua muito e vê alvinegro empatar a partida no final

Na noite desta segunda-feira (16), Botafogo e Palmeiras estrearam no Campeonato Brasileiro com empate. As duas equipes ficaram no 1 a 1 no estádio Nilton Santos. Guerra abriu o placar para os palmeirenses e Igor Rabello empatou para os donos da casa.



O jogo começou bem animado. Logo aos três minutos, Lindoso apareceu na entrada da pequena área e completou cruzamento de Leo Valencia, mas pegou mal na bola e a cabeçada acabou saindo longe do gol de Jaílson. A resposta alviverde veio dois minutos depois. Keno fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Willian.



O atacante tentou pegar Gatito no contrapé, mas o goleiro botafoguense tirou com a ponta do pé direito. Pouco depois, Lucas Lima lançou Diogo Barbosa na linha de fundo, o lateral cruzou para o meio da área, mas Willian não conseguiu alcançar a bola. Antes do fim do primeiro tempo, Leo Valencia bateu colocado de fora da área e Jailson fez boa defesa.



O Palmeiras voltou do vestiário com Guerra no lugar de Lucas Lima. E a alteração deu certo. Logo aos sete minutos, após bela jogada da equipe paulista, Dudu ganhou de Igor Rabello e tocou de calcanhar para Guerra. O venezuelano deu um toque sutil na saída de Gatito para abrir o placar.



Pouco depois, o Palmeiras quase chegou ao segundo. Dudu fez boa jogada pela direita, tocou para Guerra, que deixou de primeira para Willian. O atacante bateu forte para boa defesa do goleiro alvinegro. O Botafogo tentava o empate na base do abafa, enquanto o Palmeiras ficava à espreita para tentar explorar os contra-ataques.



Aos 32, Valencia cruzou, Jailson saiu mal do gol, mas Kieza não conseguiu aproveitar o erro do goleiro alviverde e finalizou muito mal. O alvinegro cruzava muitas bolas na área e, numa dessas jogadas aéreas, o zagueiro Igor Rabello empatou a partida em lance inusitado.



Após cruzamento de Pimpão, a bola bateu na cabeça de um dos zagueiros palmeirenses e subiu muito. Rabello tentou na primeira, mas furou. Os defensores alviverdes ficaram procurando a bola e o camisa 2 alvinegro tentou de novo. Dessa vez, ele pegou em cheio e deixou tudo igual no placar.



Embalado pela torcida após o empate, o time carioca foi para cima. Aos 40, Leo Valencia obrigou Jailson a fazer mais uma boa defesa em novo chute de fora da área. Logo depois, o Palmeiras teve a chance de voltar à frente em contra-ataque, mas Keno não aproveitou a oportunidade



No próximo domingo, o Palmeiras recebe o Internacional no Pacaembu, às 16h, enquanto o Botafogo vai ao Recife enfrentar o Sport na segunda-feira.