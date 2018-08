Botafogo apresenta Zé Ricardo, o quarto técnico no ano

Outro motivo de o número quatro ter o significado de estabilidade é a base das pirâmides. E, curiosamente, foi justo o Pyramidis, do Egito, que tirou o técnico com o melhor trabalho no ano. Com um aproveitamento de 53% em 25 jogos, Alberto Valentim aceitou uma proposta do time egípcio no meio do ano. Antes de contratar Paquetá, a primeira opção do clube era Zé Ricardo.



"Houve um primeiro contato lá atrás, mas tinha acabado de sair do Vasco, precisava de mais um tempo com minha família, queria descansar. Foram dois anos bastante intensos. Já tinha firmado um compromisso para comentar a Copa do Mundo. E tinha feito um projeto pessoal de trabalhar fora. Passados dois meses recebi novamente o convite e avaliei com muito carinho. Algumas coisas não aconteceram e entendi que era o momento ideal de voltar a trabalhar", revelou o treinador.



Quando ainda comandava o Vasco, Zé Ricardo enfrentou o Botafogo cinco vezes. Na semifinal da Taça Rio, o técnico levou a melhor. Porém, foi derrotado na final do Campeonato Carioca e, na 9ª rodada do Brasileiro, derrota que, inclusive, custou o cargo do treinador.



"Enfrentei a equipe do Botafogo cinco vezes nessa temporada e sempre me chamou a atenção a entrega como essa equipe sempre jogou contra nós. São as coincidências da vida, que no futebol estão acontecendo a todo momento. É foco total no trabalho. Espero que a gente consiga fazer uma sinergia muito grande entre torcida, direção, comissão técnica e que essa união faça o Botafogo forte, como todos nós queremos ver", analisou o comandante alvinegro.



Sem querer colocar metas, Zé prefere pensar jogo a jogo e afirma que confia na capacidade e, sobretudo, na entrega dos jogadores em campo para sonhar com voos maiores.



"Não vou fazer nenhum tipo de promessa, vamos nos entregar jogo a jogo. Vamos encarar cada partida com uma entrega grande para que a gente tenha um rendimento bom. Uma oportunidade real e financeira para o clube. Vamos contar muito com essas características da equipe que vimos ano passado com o (Jair Ventura). Acredito na competitividade desse grupo e na torcida. Sempre me chamou a atenção a intensidade com que essa equipe jogou contra nós. Irei precisar muito dos atletas. São eles que vão fazer acontecer para a gente fazer um grande Brasileiro e aspirar coisas grandes na Sul-Americana", disse o treinador.



A estreia de Zé Ricardo pelo Botafogo será no próximo domingo, às 11h, contra o Paraná na Vila Capanema, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

