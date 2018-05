Botafogo apresenta meia João Pedro

Jogador já estreou no último domingo (6), mas só foi apresentado oficialmente nesta tarde

O Botafogo apresentou oficialmente o meia João Pedro. O jogador, que veio do Atlético-PR, até já estreou no último domingo (6), atuando 24 minutos na derrota para o Cruzeiro po 1 a 0 no Mineirão. João Pedro chegou por empréstimo até o final do ano.



"É a chance da minha vida. Pela grandeza, história do clube, por tudo que é o Botafogo. Vir para cá mostra que estou no caminho certo na minha carreira, estou honrado de estar aqui. Espero mostrar meu trabalho da melhor maneira possível", disse o meia em entrevista coletiva.



Neste ano, o meia-atacante de 21 anos disputou 16 partidas pelo Campeonato Paranaense e marcou quatro gols. Emprestado ao Paraná no ano passado, João Pedro reeditará no alvinegro a dupla com Renatinho, que levou o tricolor de volta à Série A depois de dez anos longe da elite.



"Posso jogar tanto por dentro quanto por fora, como vinha fazendo no ano passado. A bola parada é meu ponto forte, venho treinando muito e espero ter um bom desempenho nesse ano também. No Paraná eu jogava mais pela beirada e o Renato por dentro. Me ajudou muito no começo lá, assim como está me ajudando aqui também. Espero que possamos fazer novamente um bom trabalho", avaliou o jogador.



João Pedro chega por indicação do técnico Alberto Valentim, que, segundo o empresário e o próprio jogador, teve participação fundamental na escolha do meia pelo alvinegro.



"É até difícil falar, mais fácil O Diniz responder. Estava fazendo bons jogos, esperando oportunidade. Chegou um momento que achei que não teria mais e falei que precisava sair para não perder esse bom momento. Quando surgiu o Botafogo eu não pensei duas vezes. O Alberto me explicou como é o grupo e fui bem recebido desde o começo. Só quero dar o meu melhor", afirmou o jogador.