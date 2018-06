Borja, Salah e Guerrero são confirmados na Copa do Mundo

Todas as seleções entregaram suas listas definitivas nesta segunda-feira (4)

A maioria das seleções já havia definido seus 23 convocados. Outras, como Alemanha e Colômbiana, tinham aprsentado apenas a lista inicial de 35 nomes. Nesta segunda-feira (4), encerrou-se o prazo para a entrega da lista final e, assim, foram conhecidos todos os 736 atletas que estarão na Copa do Mundo da Rússia representando seus países.



A seleção colombiana contará com o atacante Miguel Borja, do Palmeiras, no Mundial. Outro atleta que atua em time brasileiro e que estava na primeira lista, o volante Gustavo Cuéllar, do Flamengo, ficou de fora da lista final de José Pekerman. James Rodríguez, do Bayern de Munique, e Falcao García, do Monaco, são as principais estrelas da equipe sul-americana.

Na Alemanha, a surpresa ficou por conta da não convocação do atacante Leroy Sané, do Manchester City. O jogador foi um dos destaques do time de Pep Guardiola na temporada, com 14 gols e 19 assistências, e havia feito parte da equipe alemã campeã da Copa das Confederações no ano passado. Marco Reus, que ficou de fora do título de 2014 por conta de uma lesão, terá a oportunidade de disputar seu primeiro Mundial.A seleção peruana também anunciou sua lista final. Aguardando a situação de Paolo Guerrero, o técnico Ricardo Gareca havia convocado 24 nomes. Com o efeito suspensivo conseguido na justiça suíça e a consequente liberação do atacante do Flamengo para jogar a Copa do Mundo, o meia Sergio Peña foi cortado do elenco que segue para a Rússia. No último domingo, Guerrero marcou duas vezes na vitória do Peru por 3 a 0 sobre a Arábia Saudita, na Suíça.Adversária do Brasil na estreia, a Suíça também anunciou sua lista final. Após empatar com a Espanha, o técnico Vladimir Petkovic teve de cortar três atletas. Os principais nomes da equipe são o volante Granit Xhaka, que atua no Arsenal, e o meia Xherdan Shaquiri, do Stoke City.No Egito, a expectativa ficava por conta da presença de Mohamed Salah na lista final, após lesionar o ombro no último dia 26, na final da Uefa Champions League. O jogador foi incluído na equipe dos Faraós e está confirmado no Mundial.