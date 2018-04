Borja e Marcos Rocha são as novidades no Palmeiras

Colombiano, que esteve com a seleção do seu país, volta ao time titular, assim como o lateral-direito recuperado de dores musculares

O técnico do Palmeiras, Roger Machado, optou por colocar em campo o atacante Borja, artilheiro do Paulista com 6 gols, no jogo de ida da final do Estadual, neste sábado (31), em Itaquera.



O colombiano não esteve em campo nas três últimas partidas, incluindo as duas semifinais contra o Santos, pois foi convocado para defender a seleção do seu país para amistosos contra França e Austrália.



Com o retorno de Borja, Keno volta para o banco. A outra novidade do Palmeiras é o lateral-direito Marcos Rocha, que sentiu dores na coxa e desflacou o alviverde no segundo jogo contra o Santos.