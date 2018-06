Bolsa não para em dias de jogos do Brasil na Copa

Horário de funcionamento da negociação não será alterado no período do torneio, entre 14 de junho e 15 de julho

A Bolsa de Valores brasileira, a B3, informou nesta segunda-feira (4) que o horário de funcionamento dos sistemas de negociação e pós-negociação da Bolsa não será alterado durante a Copa do Mundo da Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, inclusive nos dias de jogos do Brasil.



A estreia da seleção brasileira na competição está marcada para domingo (17), mas os dois outros jogos na primeira fase ocorrerão em dias úteis: em 22 de junho, uma sexta-feira, e em 27 de junho, uma quarta-feira.



Caso prossiga no torneio, o Brasil poderá disputar as oitavas de final em 2 de julho (segunda) ou em 3 de julho (terça). As quartas de final podem ocorrer em 6 de julho (sexta) ou 7 de julho (sábado), enquanto as semi-finais estão marcadas para 10 ou 11 de julho (terça e quarta-feira, respectivamente).



A partir daí, os jogos serão realizados no fim de semana: a disputa de terceiro lugar está agendada para sábado (14), com a final ocorrendo no domingo (15).