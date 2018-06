Bolões da Copa do Mundo invadem as plataformas onlines

Tradicional prática vai além da brincadeira, se moderniza e ganha o mundo virtual

Sai de cena o bloquinho de papel e o dinheiro arrecadado, entram os sites, portais e outros tipos de plataformas online para que grupos se organizem e realizem bolões da Copa do Mundo de 2018.

A tradicional prática ganha força às vésperas do Mundial, e pode até trazer grana extra para quem ganhar. O estudante Guilherme Caetano Soalleiro, de 21 anos, participa de bolões desde 2010, além de estar cadastrado em dois sites, ele está organizando o próprio com os amigos. Cada um contribuirá com R$ 10.

"Estou em quatro bolões, em três deles apostei no hexa do Brasil. Apenas em um, apostei na derrota do Brasil para a França nas semifinais, mas quero muito errar esse" conta Soalleiro. "Acredito no Tite e na geração do Brasil. Quando ele chegou, os brasileiros voltaram a ter esperança. Estou muito confiante".

Segundo Arthur Silva, Country Manager do 188BET, site de apostas online, a prática nunca se perdeu, mas mudou. "Ela foi transferida para outras fórmulas, como o Cartola FC. Mas ocasiões especiais, como a Copa, aumentam essa vontade de organizar ou apenas participar mesmo de um bolão", conta. "A prática ficou maior, porque os sites vieram para somar".

Há também aqueles que não conseguem desapegar do método tradicional de apostas. Com isso já surgiu a venda de planilhas de bolão. "No Brasil, particularmente não acredito que estes sites tenham influenciado a prática. O bolão é mais tradicional, você só entra com pessoas conhecidas. Na internet isso fica mais difícil" comenta o engenheiro Henrique Luis Ferreira, que vende planilhas através do comércio eletrônico.

O espírito de fazer um bolão de apostas antes da Copa do Mundo é unir os amigos e se divertir. "Todo brasileiro acredita que é mestre de futebol. Se isso fosse verdade, todos os bolões terminavam empatados", brinca Ferreira.

Alguns comércios, empresas e restaurantes adotaram a brincadeira para entrar no clima do torneio mundial, como a hamburgueria Jig’s, que presenteará o vencedor com um voucher no valor de R$ 100 para ser utilizado no restaurante.

O Yubb, buscador de investimentos, e a Órama, plataforma de investimentos, também aproveitaram e desenvolveram um bolão gratuito que premiará o vencedor com investimentos no valor de R$ 2 mil. Os palpites deverão ser feitos online até o jogo de abertura da Copa do Mundo, na próxima quinta-feira (14).