Alemanha pode ter primeira baixa para a Rússia

O zagueiro alemão do Bayern de Munique, Jérôme Boateng, se lesionou na quarta-feira (25) na derrota para o Real pela Liga dos Campeões, será desfalque por quatro a seis semanas, e corre risco de ficar fora da Copa.

O Bayern de Munique não confirmou o tempo de ausência do zagueiro Boateng, que foi substituído ainda no 1º tempo.

As seleções devem enviar à Fifa uma pré-lista de 35 jogadores antes de 14 de maio e uma relação com a seleção definitiva até 4 de junho.

A Alemanha, atual campeã do mundo, iniciará sua preparação para a Copa do Mundo em 23 de maio no norte da Itália.

"A vida é repleta de obstáculos. Viver, sentir, amar, rir, chorar, jogar, ganhar, perder, tropeçar, cair, mas sempre se levantar", escreveu o jogador no Instagram. "Agora é o momento de lutar para estar na Rússia. Para isso vou me esforçar ao máximo".