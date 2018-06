Boa vontade é universal: russos rompem barreira do idioma com hospitalidade

Apesar de não falarem inglês, em sua maioria, residentes de Moscou tentam ajudar como podem turistas da Copa, com muita mímica e aplicativos de tradução

Da enviada especial em Moscou, Bruna Santamarina



Os torcedores que ainda chegam a Moscou, na Rússia, para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, que teve início na última quinta-feira (14) e vai até o dia 28 de junho, podem aguardar uma excelente recepção. Uma das principais barreiras impostas aos visitantes neste Mundial, o idioma russo e sua complicada escrita em cirílico têm sido contornáveis com muito bom humor, alguma dose de mímica e principalmente a ajuda de tradutores – reais e virtuais.



Pela capital russa, há eficientes opções de transporte público e as sinalizações aparecem tanto em russo, quanto em inglês nas principais estações de metrô – a melhor alternativa aos deslocamentos de torcedores, que não precisam se assustar com as sinalizações em russo. Em alguns casos, há inclusive placas exclusivas aos torcedores, indicando com detalhes as baldeações para os estádios Lujniki e Spartak e para a Fifa Fan Fest. A passagem custa 55 rublos e pode ser adquirida em máquinas com tradução em inglês.



Saindo dos aeroportos, o melhor caminho é deixar de lado os pouco confiáveis táxis de Moscou e recorrer ao preciso Aeroexpress. Ao custo de 500 rublos, o trem leva os torcedores de forma pontual e confortável dos aeroportos à rede de metrô da cidade, com espaço reservado para as malas.



No aeroporto Internacional Vnukovo, um dos quatro da capital russa, o movimento era intenso neste sábado (16), principalmente de brasileiros a caminho de Rostov do Don, onde a Seleção Brasileira joga neste domingo (17), às 21h no horário local – 15h no horário de Brasília. Havia poucas filas, principalmente nas áreas de controle de passaportes e de raio-x da segurança.



Verdade seja dita, muitos russos de fato não falam inglês – alguns adolescentes talvez até entendam, mas oscilam na hora de responder e dar direções básicas. Mas, no lugar da dificuldade com o idioma estrangeiro, sobra vontade de ajudar – não só dos inúmeros voluntários espalhados pelos pontos principais da cidade, como também de residentes moscovitas.



Em uma loja de telefonia próxima ao estádio Lujniki, que recebe a final da Copa do Mundo, nenhum dos atendentes sabia dizer uma sequer palavra em inglês. Recorriam, com certa paciência, aos aplicativos de tradução instantânea. Próximo dali, na mesma rua, em uma loja concorrente, acontecia uma situação semelhante. Um casal de indianos comprava um chip de celular graças à ajuda entusiasmada de uma moradora do bairro – que viveu um clima de calmaria neste sábado (16), quando o principal jogo do dia, em Moscou, acontecia do outro lado da cidade, no estádio Spartak, entre Argentina e Islândia.



Graças a essas e outras histórias, neste início de Copa do Mundo, o medo da barreira linguística tem se transformado em entusiasmo – para visitantes e russos. Afinal, é o Mundial. E quem disse que os russos não sabem sorrir?