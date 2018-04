Bilionário quer comprar estádio de Wembley por R$ 2,4 bilhões

Shakid Khan já é dono do clube de futebol Fulham e do Jacksonville Jaguars, da Flórida

Um bilionário americano-paquistanês apresentou uma oferta formal para comprar o estádio de Wembley, em Londres, da federação inglesa de futebol, a Football Association.



Shakid Khan, que fez fortuna produzindo autopeças para a indústria automotiva dos EUA, já é dono do clube de futebol Fulham, do oeste de Londres, e do time de futebol americano Jacksonville Jaguars, da Flórida.



Se a FA aceitar a oferta, que segundo o jornal "Evening Standard" é de 500 milhões de libras esterlinas (R$ 2,435 bilhões), a transação transferiria a propriedade do estádio, conhecido como "a casa do futebol inglês", para mãos estrangeiras pela primeira vez desde sua reinauguração em 2007.



A venda também poderia levar à disputa de mais jogos da liga dos EUA de futebol americano, a NFL, no estádio, que atualmente recebe jogos entre clubes da Football Association (FA), além de shows e eventos. Recentemente, a NFL divulgou planos ambiciosos para criar uma equipe de futebol americano em Londres e 2023.



"Podemos confirmar que a FA recebeu uma oferta de compra do Wembley Stadium", disse um porta-voz da FA.



*Com agências