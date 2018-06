Bélgica goleia adversário do Brasil no Mundial

Superior durante toda a partida, a Bélgica empatou aos 30, com gol de Mertens. Ainda na primeira etapa, o time local chegou a virada aos 41 minutos, com Lukaku.



Na segunda etapa, a diferença técnica entre as duas equipes ficou ainda mais evidente. Sem nenhuma produção da Costa Rica, coube à Bélgica ampliar o placar, com Lukaku, aos cinco minutos, e Batshuayi, aos 19.



Senegal também vence

No outro amistoso disputado ontem, a seleção senegalesa venceu a Coreia do Sul por 2 a 0, em confronto disputado na Áustria. Os gols foram marcados por Konate e Kim Y.J. (contra).

