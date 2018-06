Bélgica estreia com geração confiante em título inédito

Com estrelas brilhando nos principais clubes europeus, seleção belga tenta entrar para a história

A tão falada geração belga entra em campo pela primeira na Copa do Mundo da Rússia nesta segunda-feira (18), às 12h, contra o Panamá, em Sochi, em busca do seu primeiro título mundial.



Depois de ser eliminada em 2014 pela Argentina nas quartas de final, a Bélgica quer ir mais longe desta vez. Em uma postagem nas redes sociais semana passada, o meia Eden Hazard colocou uma simulação com os Red Devils sendo campeões na Rússia, passando, inclusive, pelo Brasil nas quartas de final.





O que a Costa Rica fez no Brasil foi incrível para eles. Foi uma alegria para nós também, torcemos por eles. Eles nos deram o exemplo do que se pode fazer, e nós queremos fazer ainda melhor", disse o meia Valentin Pimentel, se referindo à campanha costarriquense, que chegou às quartas de final no último Mundial.





Assim como as equipes pequenas podem surpreender, também podem sofrer goleadas. Temos que ter muito cuidado no jogo contra a Bélgica", alertou o lateral Eric Davis.





Na reta final da preparação para o Mundial, os belgas disputaram três amistosos, empatando com Portugal em 0 a 0 e goleando o Egito, por 3 a 0, e a Costa Rica, por 4 a 0. Muitas das estrelas vêm recebendo elogios publicamente. O zagueiro Alderweireld disse que jamais viu Hazard atuar no nível que ele vem atuando pela seleção.Do outro lado, o Panamá, estreando em Copas do Mundo, se espelha no sucesso da Costa Rica em 2014 para tentar surpreender no Grupo G.Se há esperança em se classificar, há também jogador panamenhos com os pés no chão.A seleção do Panamá realizou dois amistosos para se preparar para o Mundial. Empatou com a Irlanda do Norte em 0 a 0 e perdeu para a Noruega por 1 a 0.