Bélgica e Japão duelam por uma vaga nas quartas

Em busca de uma vaga nas quartas de final, a badalada Bélgica enfrentará o Japão, nesta segunda-feira (2), às 15h, na Arena de Rostov. O vencedor do confronto ira enfrentar o ganhador de México e Brasil na sequência do torneio.

Os belgas, que se classificaram no grupo G após três vitórias, detém o melhor ataque do Mundial, com nove gols. Contando com grandes destaques do torneio, como o trio de ataque Lukaku, Hazard e Mertens, além do meio-campista De Bruyne, a equipe europeia tenta chegar às quartas de final pela segunda Copa seguida.

Já a equipe japonesa, não conta com grandes craques e fez uma fase de grupos irregular. Foram uma vitória, um empate e uma derrota, sendo que a vaga acabou sendo decidida pelo quesito disciplina, já que o Japão recebeu menos cartões que o Senegal.