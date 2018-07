Bélgica confirma time com duas mudanças para pegar o Brasil

Heróis da classificação ganha vaga no time titular nas quartas de final

O técnico Roberto Martínez confimrou o time da Bélgica que enfrenta o Brasil nesta sexta-feira, às 15h, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo.



O treinador espanhol fará duas mudanças na equipe belga. O meia Marouna Fellaini entra na vaga do atacante Dries Mertens. Desta forma, o técnico dá maior liberdade a Kevin De Bruyne para encostar em Hazard e Lukaku na frente. Além disso, o meia do Manchester United aumenta a estatura do time e é boa opção para ganhar bolas altas no meio de campo e causar perigo à defesa brasileira nas bolas paradas ofensivas. A outra alteração é a entrada de Chadli na ala-esquerda, no lugar de Carrasco.



Os dois jogadores entraram durante a partida contra o Japão nas oitavas de final e mudaram o rumo do jogo. Fellaini marcou o gol de empate da Bélgica e Chadli foi o herói da classificação, ao marcar nos acréscimos, o gol que deu a vaga nas quartas de final.



O vencedor desta partida enfrenta a França, que venceu o Uruguai por 2 a 0, na próxima terça-feira (10), em São Petersburgo, em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo.