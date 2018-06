Bélgica confirma favoritismo e vence o estreante Panamá

O atacante marcou mais um, chutando por cima na saída do goleiro panamenho. Lukaku entrou forte na briga pela artilharia da Copa, que tem Cristiano Ronaldo, com três gols, na liderança. E a Bélgica só não fez mais porque exagerou no preciosismos nas jogadas de ataque e finalizações.



Outro exagero também foi o número de cartões amarelos. Jogo mais indisciplinado da Copa do Mundo até o momento, teve oito distribuídos pelo árbitro Janny Sikazwe, de Zâmbia.



O próximo jogo da Bélgica será no sábado (23), contra a Tunísia, em Moscou, no estádio do Spartak. Já o Panamá encara a Inglaterra no domingo (24), em Nizhny Novgorod.

Uma das favoritas da Copa do Mundo, a seleção da Bélgica teve dificuldades, sofreu no primeito tempo mas confirmou o favoritismo e venceu o Panamá por 3x0.Jogando a sua primeira partida na história das Copas, os panamenhos conseguiram segurar a forte pressão belga, que avançava o time inteiro pro campo adversário, no primeiro tempo e o placar nao saiu do zero.Na volta do intervalo, a Bélgica mostrou porque é uma das favoritas ao título. Com dois minutos, o time foi com tudo pra cima do Panamá e abriu o placar com um golaço de Mertens. O meia do Napoli pegou de primeira, sem pulo, e encobriu o goleiro Penedo. A pressão vermelha não parou um instante e resultou no segundo gol. Lindo cruzamento de três dedos de De Bruyne na cabeça de Lukaku. O belga foi o primeiro jogador que usa a camisa 9 a marcar na Copa.